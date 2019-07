Calciomercato Fiorentina: Chiesa in stand-by. Spunta un grosso nome in attacco

È ormai tempo di pensare al mercato e alla stagione che verrá per I club del nostro campionato.

La Fiorentina, del neodirettore Pradé, non fa certo eccezione. Ieri, l’ex dirigente dell’Udinese ha parlato ai giornalisti in occasione della prima conferenza stampa stagionale. Pradè si è innanzitutto soffermato sulla situazione relativa a Federico Chiesa, dichiarando di “essere pronto a parlare con Federico e con il padre quando torneranno a Firenze“. Sulla stella viola è noto da tempo l’interesse della Juventus, che attende pazientemente gli sviluppi della vicenda per poter sferrare l’offensiva decisiva.

Per portare Chiesa a Torino ci vorranno circa 70 milioni, ma la sensazione è che si possa andare verso un Bernardeschi – bis.

In entrata, piace Rodrigo De Paul. L’argentino, rivelazione delle ultime annate con la maglia dell’Udinese, è da diverso tempo accostato all’Inter.

I nerazzurri sono da tempo sulle tracce dell’ala friulana, e stanno lavorando sotto traccia per metteflo a disposizione di Antonio Conte. L’affare sembra aver subito un rallentamento negli ultimi tempi, complici alcune situazioni in uscita che tengono impegnati Marotta e Ausilio.

La Fiorentina starebbe provando ad inserirsi e, secondo Violanews, potrebbero puntare sulle buone relazioni tra Pradè e la dirigenza friulana per acquisire un vantaggio nella trattativa.

Lo stesso Pradè ha peró affermato che, pur rimanendo vivo l’interesse per De Paul, “I giocatori dell’Udinese sono molto cari“, facendo dunwue intendere che l’arrivo di DePaul alla Fiorentina, per quanto suggestivo, rimane ad oggi molto complicato.

Sempre per l’attacco, poi, piace Roberto Inglese. L’ex Chievo, in forza ora al Napoli, viene valutato circa 30 milioni dai campani, cifra che potrebbe scendere, nel caso I partenopei riuscissero a spuntarla per Jordan Veretout, altro pezzo pregiato del mercato della Fiorentina

Un altro importante rinforzo potrebbe arrivare a centrocampo.

Qui il nome che circola con maggior insistenza é nientemeno quello di Milan Badelj,ex capitano gigliato, passato lo scorso anno alla Lazio a parametro zero.

Dato lo scarso feeling con Inzaghi, peró, il croato sembra essere stato inserito nella lista dei partenti dal DS biancoceleste Igli Tare.

I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati con I biancocelesti che hanno incontrato l’agente del ragazzo Lucci, il quale si sarebbe poi subito messo in contatto con la dirigenza toscana per parlare del possibile ritorno.

L’ ultima trattativa “calda” riguarda la difesa. Il nome nuovo è quello di Pol Lirola, terzino scuola Juventus, per il quale la Fiorentina ha offerto 10 milioni al Sassuolo. Il giocatore ha giá l’accordo con la Fiorentina, rimangono da limare alcuni dettagli relativi ai bonus, ma la trattativa è ben avviata e Lirola potrebbe presto diventare ufficialmente un nuovo rinforzo per Vincenzo Montella.

La Fiorentina, dunque, sta costruendo lentamente un organico competitivo, per provare a riscattare il deludente quindicesimo posto della passata stagione.