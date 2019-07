Calciomercato: Higuain, Lukaku e Icardi…. inizia a muoversi il valzer delle punte

Non sarà una questione di pochi giorni ma il mercato delle punte comincia a muoversi , partendo dal punto cardine , la Juventus un attaccante lo vuole la sensazione non arriva soltanto dal corteggiamento per Mauro Icardi certo deve sempre trovare prima una soluzione per Mandzukic e Higuain ma nel mirino del club bianconero è entrato anche Lukaku , insomma il derby d’Italia con l’Inter continua a crescere e si sposta anche sul mercato , visto che l’attacante belga è un obiettivo dichiarato della beneamata che però non hanno cominciato una vera e propria trattativa , c’è lo spazio dunque per un eventuale inserimento della Juventus che nel frattempo muovendosi su Lukaku non solo mette gli occhi su un grande attaccante ma allo stesso tempo fa concorrenza alla beneamata, costringendo il club nerazzurro a cercare altrove e togliendo così una via di uscita per la vicenda Icardi visto che era una possibile destinazione anche se con tempi tutti da definire, sul numero 9 nerazzurro potrebbe liberarsi con più libertà il Napoli finora la destinazione partenopea non è stata presa in considerazione dall’attaccante argentino visto che anche il Napoli si guarda intorno, a Valencia per precisione , nelle chiacchierate con il potente agente Jorge Mendes per James Rodriguez si è parlato anche di Rodrigo attaccante del Valencia, i costi sono molto alti almeno al momento ma il tempo potrebbe giocare a favore del Napoli e fare abbassare le pretese economiche del Valencia , a maggior ragione se dovesse arrivare al Valencia Lozano , nel valzer degli attaccanti rientra anche la Roma che sogna Higuain e che tiene il prezzo alto per Dzeko , tenendo in stand by che però nel frattempo si è informata per Mariano Diaz del Real Madrid, costi di ingaggio molto alti per l’attaccante dei blancos quasi alla pari di Icardi e di Higuain ma alla Roma vuole regalare al suo nuovo condottiero Fonseca un colpo in avanti e intanto il puzzle per gli attaccanti si mischiano e cambiano di mano….