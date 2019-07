Calciomercato, il Milan pesca in Toscana: quasi fatta per Bennacer. Asse caldo con la Fiorentina

Il Milan è tea le squadre piú attive in questa sessione di mercato.

Dopo le difficoltà iniziali, con il Milan costretto a “patteggiare” col Uefa un anno di esclusione dalle coppe, sembra che la nuova proprietá abbia finalmente trovato la “quadra”, e si stia adoperando per rafforzare adeguatamente la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

Una delle priorità del Milan è l’acquisto di un centrocampista, con l’algerino Bennacer, primo obiettivo.



Dopo alcune difficoltà relative all’ammontare dell’ingaggio, pare che il talento dell’Empoli si sia finalmente deciso ad accettare la proposta rossonera.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, a fronte di una richiesta iniziale di 2 milioni d’ingaggio, l’algerino dovrebbe accontentarsi di un quinquiennale da 1,5 milioni annui.

Definito anche l’accordo con l’Empoli, cui dovrebbero spettare 16 milioni più uno di bonus.

Se la trattativa per Bennacer pare a buon punto, piú arduo sará chiudere I due affari intavolati con la Fiorentina per Jordan Veretout e German Pezzella.

Il centrocampista, seguito anche dalla Roma, ha un valore che si aggira intorno ai 25 milioni. Il Milan si è spinto ad offrirne 18, escludendo dalla teattativa, come da richiesta viola, qualsivoglia contropartita tecnica (leggasi Lucas Biglia).

La Roma si era spinta ad offrire 25 milioni piú Defrel, ma Veretout ha espresso la propria volontá di andare al Milan, per cui la Fiorentina dovrà valutare attentamente il futuro del centrocampista nelle prossime ore.

In un vertice tenutosi oggi, tra le due società, a “casa Milan”, si é inoltre parlato di German Pezzella.



L’argentino è capitano della Fiorentina, nonchè vero e proprio pilastro difensivo della squadra. Per tale motivo, la Fiorentina non vuole privarsi del ragazzo, al netto di offerte da 20-milioni in su.

Tale cifra, è ritenuta eccessiva dal Milan che, per ora, non ha approfondito il discorso. Possibile, peró, se ne torni a parlare, perchè Giampaolo è sempre alla ricerca di un centrale di esperienza da affiancare a Romagnoli.

Vedremo come si evolveranno le cose. Il mercato del Milan, inizia pian piano a decollare.