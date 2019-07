Calciomercato Inter: l’Atletico spinge per Mauro Icardi e Gonzalo Higuain

In casa Atletico Madrid è presente molto caos e furia. Dopo la cessione di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana devono ancora pagare la clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro. Proprio per questo motivo la squadra madridista è bloccata sul mercato ma, dopo aver risolto le questioni Antoine Griezmann e Diego Costa, punteranno anche loro sul fuoriclasse nerazzurro Mauro Icardi. In terra nostrana già la Juventus e il Napoli si stanno tirando colpi a vicenda per accaparrarselo e ora, arriva il terzo incomodo.

L’Atletico Madrid prova interesse per l’attaccante argentino già da molto tempo e sembra sia pronto ad offrire 60 milioni di euro, cifra identica a quella del club napoletano. Altro giocatore nel mirino già da tempo dei colchoneros è Gonzalo Higuain, in uscita di contratto dalla Juventus. Il direttore sportivo Berta lo cerca sin dal suo passaggio dal Napoli alla Juventus. Per poter arrivare al Pipita però gli spagnoli dovrebbero battere la concorrenza agguerrita della Roma, la quale starebbe cercando di convincere l’argentino ad approdare nella capitale.

Come stiamo vedendo l’Atletico Madrid è disperatamente in cerca di alcuni attaccanti di razza, dopo i dolorosi addii di Antoine Griezmann e Diego Costa, cercando una pesca fortunata proprio nel nostro campionato.