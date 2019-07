Calciomercato Inter: Nainggolan vicino all’addio, è lotta Juve-Napoli per Icardi

L’idea che Radja Nainggolan possa lasciare l’Inter sta assumendo sempre più concretezza. Nonostante il centrocampista belga ex Cagliari e Roma voglia prender parte al ritiro col nuovo allenatore nerazzurro Antonio Conte, l’Inter starebbe pensando di mandarlo via, preferendo di darlo in prestito. La dirigenza infatti sceglierebbe di prestarlo proprio per non andare incontro ad una minusvalenza. Tra le mete possibili, la più probabile è la Cina, dove il club nerazzurro potrebbe trovare un ricavo di 9 milioni di euro, pari alla cifra dell’ammortamento prevista per la prossima stagione. Per ora però nell’ambiente della dirigenza non c’è alcuna fretta di prendere decisioni circa il caso.

La questione Mauro Icardi