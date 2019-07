Calciomercato Juventus: Marcelo è voluto da tutti

Il terzino brasiliano Marcelo è ormai agli addii con il Real Madrid, dopo ben 12 anni ricchi di successi mondiali. Infatti è idea del classe 1988 cambiare aria e approdare in una squadra che gli dia nuovi stimoli.

La scorsa settimana il club madridista ha chiuso la trattativa per Ferland Mendy, terzino ex Lione, e ha mandato al Milan Theo Hernandez. Proprio al club rossonero in molti accostano Marcelo, anche se la squadra che sembra fare più sul serio è la Juventus. La squadra di Torino già da molto tempo ha messo gli occhi sul brasiliano, e ora che i suoi rapporti con i ‘blancos’ sono agli sgoccioli Paratici & co cercheranno di prendere la palla al balzo. Un fattore molto importante che vede favorita la Juventus nella corsa a Marcelo è il fatto che a Torino quest’ultimo troverebbe un suo caro amico, Cristiano Ronaldo.

La situazione all’estero

Per il brasiliano però non si lotta solo in Italia, infatti, secondo alcuni quotidiani catalani, sia l’Arsenal che il Paris Saint German potrebbero rovinare i sogni bianconeri. Sembra che i due club abbiano già contattato lo staff del giocatore che, a sua volta, avrebbe informato il patron del Real Florentino Perez sulla volontà di Marcelo Vieira da Silva Júnior.