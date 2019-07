Calciomercato Lazio. Le cifre di Milinkovic-Savic al Manchester United

E’ praticamente fatta tra Manchester United e Lazio per portare Sergej Milinkovic-Savic in Inghilterra. I biancocelesti incasseranno 75 milioni di euro,più 5 di bonus facilmente raggiungibile, più altri 10 molto difficili invece. In tutto l’affare ammonta a 90 milioni di euro, 10 in meno di quanto Lotito avrebbe fissato il serbo. Per poter far andare in porco la trattativa però il Manchester United dovrebbe cedere Paul Pogba, in partenza molto probabilmente in direzione Real Madrid, dove troverà il suo connazionale Zidane. Il centrocampista francese è stato uno degli obbiettivi principale della Juventus in quest’estate, sognando un Pogback, ma attualmente il colpo pare essere impossibile. In queste ore l’agente di Sergej, Mateja Kezman, è in Inghilterra per confermare gli ultimi dettagli. Il serbo a Manchester prenderà circa il doppio che percepiva nella Lazio, circa 6,5 milioni a stagione tra ingaggio e bonus.

Le mosse della Lazio

La Lazio si sta da subito muovendo sul mercato per rimpiazzare un nome grosso come quello di Milinkovic-Savic, trovando due nomi interessanti. Il primo è quello di Yusuf Yazici, trequartista dello Trabzonspor, il secondo invece è l’ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Quest’ultimo è solo un classe 2000 ma sta già facendo vedere cose incredibili sul palco, proprio per questo il club austriaco starebbe cercando di trattenerlo almeno per un altro anno. Anche se la cessione di Milinkovic-Savic non è ancora sicura, in squadra lo si è già: Inzaghi nell’ultima amichevole contro la Virtus Entella non l’ha nemmeno convocato.