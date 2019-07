Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic, lo United ci prova

L’imminente partenza di Paul Pogba sta portando la dirigenza del Manchester United a valutare l’eventuale sostituto del francese. I Red Devils vogliono dimenticare il transalpino prima possibile: il suo ritorno allo United tre anni fa non ha portato ai risultati sperati e proprio per questo si sta cercando un calciatore che possa garantire continuità in termini di prestazioni.

Secondo la Gazzetta dello Sport, gli inglesi avrebbero individuato in Milinkovic-Savic della Lazio, il sostituto ideale di Pogba in quanto a caratteristiche. Fisico, dotato di un gran tiro dalla distanza, grande senso tattico, vizio del gol e tecnica sono le caratteristiche che accumunano il serbo all’ex Juventus. Ad allarmare è però la stagione scorsa di Milinkovic-Savic, piuttosto sottotono se comparata a quella prima.

C’è anche il PSG di Leonardo



Proprio per questo motivo, il prezzo del cartellino del calciatore potrebbe essere inferiore e quindi più conveniente per il team di Old Trafford. Lotito non chiedere più i 100 milioni (e oltre) per il suo giocatore. Quindi lo United potrebbe chiudere l’operazione con un’offerta intorno ai 75 milioni di euro. Sul giocatore però c’è anche il PSG. Leonardo vuole un centrocampo di livello per poter competere in Champions League. L’idea è quella di affiancare Milinkovic-Savic a Marco Verratti. Il duo di centrocampo potrebbe assolutamente funzionare e far fare ai parigini il tanto desiderato salto di qualità a livello europeo.

Il PSG è un club che non bada a spese. Lo United ha quindi un rivale molto forte sul mercato da sconfiggere. Le scintille a suon di milioni devono ancora arrivare per il serbo.