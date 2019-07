Dopo il colpo Lazzari, la campagna acquisti della Lazio, guidata dalla coppia Lotito-Tare, non intende fermarsi.

Denis Vavro, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L’Originale, è molto vicino a vestirsi di biancoceleste. Il giovane difensore centrale del Copenaghen ha come sogno nel cassetto quello di giocare in serie A, come i suoi compagni di Nazionale Milan Skriniare Marek Hamsik che sono diventati grandi proprio in questo campionato.

Il calciatore vorrebbe ripercorrere le loro orme, soprattutto quelle dell’interista, essendo un suo pari ruolo.

Tra la Lazio e il Copenaghen si stanno limando gli ultimi dettagli. Le due società sono distanti di un paio di milioni tra domanda e offerta. I capitolini probabilmente colmeranno questa distanza inserendo alcuni bonus, sperando di concludere l’acquisto. Quello che ha convinto i biancocelesti a non demordere sono le caratteristiche del ragazzo, che a soli 23 anni può già vantare di un’eccellente forza fisica, discreta velocità e senso dell’anticipo. Per essere un difensore, inoltre, ha come virtù anche il senso del gol. Tutte queste doti portano la tifoseria laziale a sognare una coppia di centrali davvero solida, composta dallo stesso Vavro e Francesco Acerbi. Adesso non rimane che attendere le ufficialità dell’operazione.