Calciomercato Milan: si avvicina un altro centrocampista dell’Empoli insieme a Veretout

Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra le dirigenze di Milan ed Empoli, visto l’interesse della prima al centrocampista algerino Ismael Bennacer. Il nuovo allenatore rossonero Marco Giampaolo crede che il classe ’97, cresciuto nel vivaio dell’Arsenal, sia un ottimo innesto per la mediana milanese. Nonostante la retrocessione dell’Empoli, il giovane talento ha giocato un’ottima stagione e ora, naturalmente, vorrebbe andare al Milan trovando così una piazza più importante e competitiva.

Le cifre dell’accordo

Il club toscano nell’incontro odierno ha sparato una cifra oggettivamente elevata, 20 milioni di euro. La dirigenza rossonero invece si è fermata a 18 milioni, ritenendola un’offerta più che onesta. Nelle prossime ore ci saranno più dettagli, visto che la trattativa pare non durare molto a lungo.

Il caso Jordan Veretout

Il Milan è sulle traccie anche del centrocampista francese, attualmente in forze nella Fiorentina, Jordan Veretout. Sulle sue traccie ci sono anche Napoli e Roma, proprio a quest’ultima risale l’offerta più allettante. Infatti pare che i giallo-rossi siano disposti a offrire 18 milioni al club viola e 3 milioni di euro annui al centrocampista. Per ora il Milan non va oltre a 13 milioni di euro più il cartellino dell’argentino Lucas Biglia. Intanto la Fiorentina è andata in ritiro senza appunto Jordan Veretout, a detta da lui venuto a mancare per motivi personali. Sembra quindi evidente che non è volontà del francese rimanere a Firenze.