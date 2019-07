Calciomercato Napoli: i partenopei chiamano Icardi

L’interessamento del Napoli al top player nerazzurro Mauro Icardi si sta trasformando in qualcosa di concreto. Il patron Aurelio De Laurentiis starebbe infatti pensando di regalare alla città e a Carlo Ancelotti una stella mondiale in grado di poter trascinare gli azzurri. Ormai è ben noto l’attuale rapporto tra Icardi e il club nerazzurro e le valigie sono pronte da molto tempo. La società campana potrebbe offrire 60 milioni di euro e anche più per l’attaccante argentino, assicurandogli un super ingaggio. Sulle sue traccie c’è anche una convinta Juventus, ma per ora si vuole procedere lentamente con la trattativa. A Napoli, in questa sessione di calciomercato, si sta sognando in grande: da Manolas che è già arrivato, al vicino James Rodriguez, fino all’idea Mauro Icardi.

Le altre trattative in corso

I partenopei intanto stanno anche lavorando a portare in azzurro il centrocampista francese, attualmente militante nella Fiorentina, Jordan Veretout. La squadra viola chiede sui 25 milioni di euro, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non intende andare oltre i 15 milioni. Altri giocatori osservati dal DS sono Elif Elmas, classe 1999 del Fenerbahce, e il cileno Erick Pulgar, centrocampista del Bologna che nell’ultima stagione ha totalizzato 6 gol e 2 assist in 28 presenze in Serie A