Calciomercato Roma: bye-bye Zaniolo? Il centrocampista ha le idee chiare sul futuro

La Roma potrebbe seriamente perdere Nicoló Zaniolo. Il giovane fantasista ex Inter è reduce da un europeo disputato al di sotto delle aspettative con la nazionale under 21 e terminato, a livello personale, nel modo peggiore possibile: un’esclusione dalla squadra per motivi disciplinari.

Archiviata la delusione con gli azzurrini, il classe ’99 prova a guardare avanti, pronto ad iniziare una nuova stagione. I rapporti con la Roma sembrano però essersi alquanto deteriorati negli ultimi tempi. Il nuovo ciclo cui Pallotta ha dato vita ingaggiando il DS Petrachi, Sembra voler seguire la linea “dura” con tutti i tesserati, rei di aver dimostrato scarso impegno agonistico nel corso dell’ultimo anno.

Su Zaniolo, in particolare, Petrachi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non ha disputato un’ultima parte di stagione all’altezza delle aspettative e, per quanto ci riguarda, ha ancora molto da dimostrare“. Parole che non saranno di certo piaciute al ragazzo, che, con Eusebio Di Francesco in panchina, era riuscito a sciorinare tutte le proprie doti, mettendo a referto un bottino di ben sei reti in 43 presenze. Di sicuro, tanto nelle sue aspettative quanto in quelle del suo agente, Claudio Vigorelli, vi era l’auspicio di continuare il rapporto professionale con la Roma, provando magari ad ottenere un adeguamento dell’ingaggio intorno ai 2 milioni. La situazione si è però complicata con l’avvicendamento tra Petrachi e Monchi, ed è per questo che Zaniolo starebbe valutando altre destinazioni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, sono due le piste che si profilano dinnanzi al baby-talento giallorosso: la prima porta agli inglesi del Tottenham. Gli spurs avrebbero già avanzato una prima offerta da 23 milioni più il cartellino di Aldelweired per portare subito Zaniolo a Londra. Dal canto suo, la Roma accetterebbe di buon grado tale proposta, ma Zaniolo avrebbe altri piani per il futuro.

Il vetenne di Massa è infatti da tempo corteggiato dalla Juventus e, un po’ di tempo fa, aveva dichiarato che la Juventus è un club a cui sarebbe difficile resistere. I bianconeri sondano da tempo il terreno, e sarebbero disposti a mettere sul piatto un conguaglio economico (dilazionato in più rate) più il cartellino di Gonzalo Higuain (che però ha ancora delle riserve sulla destinazione romana).

L’offerta della Juventus è, momentaneamente, più bassa di quella del Totthenam e, vista la storica rivalità con la Roma (esacerbata ancor più dall’ “affare Pjanic”), pare difficile che l’operazione possa concludersi in tempi brevi. La volontà del ragazzo potrebbe però incidere molto e, dato che le voci di un suo possibile trasferimento a Torino si susseguono da tempo, tale ipotesi non è affatto da scartare.

Bisognerà attendere l’evolversi del mercato, per scoprire quale epilogo avrà la vicenda. I rapporti tra Zaniolo e la Roma pare si siano incrinati, e il ragazzo potrebbe spingere per la cessione