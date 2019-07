Calciomercato Roma: Kolarov corteggiato da molte squadre

Nelle ultime ore si sta vociferando di un interesse da parte di Inter, Juventus e Fenerbahce per Aleksandar Kolarov, terzino attualmente in forze nella Roma. La prima squadra a farsi avanti è stata la società nerazzurra, anche su consiglio del compagno di squadra Edin Dzeko. Ciò che renderebbe perplesso però il nuovo allenatore nerazzurro è l’età del serbo, classe 1985 e ormai 33 anni suonati. In una squadra dove ci sono già Diego Godin ed Edin Dzeko, l’età avanzata incomincia ad essere un bel problema. Un pacato interesse arriva anche dai bianconeri, i quali credono che Aleksandar Kolarov sia dotato di un enorme carattere, oltre che a uno sconfinato talento.

Ultimo, ma non per importanza, la società turca del Fenerbahce, che pare essere quella più seria. Al terzino serbo hanno presentato già un super ingaggio, che oscillerebbe dai 3.5 milioni a 4 milioni di euro a stagione. Ciò che frena i turchi però, come sta anche succedendo per il loro acquisto di Nikola Kalinic, è il fatto che non abbiano ancora fatto proposte circa l’acquisizione del cartellino del giocatore.

Kolarov nella scorsa stagione ha siglato 8 gol e un assist in 33 presenze, confermandosi un difensore col vizio del goal, nonchè colui che ha segnato più goal nel suo ruolo in Serie A.