Calciomercato Roma: Lorenzo Pellegrini rimane, arriva Diawara e parte Manolas

L’agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, smentisce tutte le voci di mercato che vedevano il numero 7 lontano da Roma. Egli infatti afferma che Lorenzo Pellegrini, nonostante si sia sentito orgoglioso e lusingato da tutti gli interessi ricevuti in Italia e fuori, ha intenzione di rimane nella Roma. Nella squadra capitolina dice di trovarsi a proprio agio e pieno di responsabilità dopo le parole ricevuto da Francesco Totti. Aggiunge addirittura che in modo lento si sta lavorando anche al rinnovo del contratto con la squadra giallo-rossa.

Caso Diawara-Manolas: arriva l’ufficialità per entrambi i giocatori: La Roma annuncia l’ufficialità dell’acquisto per 21 milioni di euro del centrocampista guineano Amidou Diawara. Il classe 1997 arriva dal Napoli dove, in modo inverso, sta approdando in queste ore Kostas Manolas (in forze fino all’anno scorso con i giallo-rossi). Il contratto stipulato con l’ex Napoli è un quadriennale, con scadenza il 30 Giugno 2024. La scorsa stagione con la maglia azzurra per il centrale non è stata delle migliori, giocando infatti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League solo 19 presenze non andando mai a segno. Per quanto riguarda invece il difensore centrale greco, la sua scorsa stagione è stata una conferma per quanto riguarda il suo valore, riuscendo ad essere un punto fermo in una squadra che ha fatto acqua da tutte le parti.