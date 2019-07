Dovesse andare via pure Nicolò dalla capitale per le cifre messe in circolazione dalle varie fonti autorevoli, sarebbe non solo un danno economico ma anche una beffa, perché un top-player come Zaniolo non lo si può vendere a 23milioni, che sarebbe il prezzo di Alderweireld, più altri altri 27milioni cash che sono la restante quota per raggiungere la cifra dei 50milioni di euro decisa dalla dirigenza giallorossa.

Un giocatore così,lo si cede se proprio si deve, a minimo 60-80 milioni, in quanto i suoi margini di miglioramento sono enormi ed inimmaginabili ai nostri giorni.Pensare a Nicolò, di come sara’ tra 4 o 5 anni, mi fa pensare ad un vero e proprio fuoriclasse alla CR7,ma queste sono solo ipotesi ,in quanto molto spesso giovani promettenti si sono persi dietro i falsi miti delle copertine,delle tv e dei social (ma non capitera’ a Zaniolo in quanto ha testa da vero professionista).

Certo è che i tifosi della Roma vorrebbero restasse per non perdere un altro beniamino a cui aggrapparsi nei brutti e soprattutto bei momenti ma, da quando c’è la dirigenza statunitense, ormai si sono abituati a veder andare via i migliori giocatori che la squadra abbia mai avuto in questi ultimi anni. Passando alle certezze, c’è stata la presentazione ufficiale di Spinazzola, un vero e proprio colpo di mercato, che dichiara, già entusiasta, di essere stato scelto dalla dirigenza gia’ tempo fa e in fine dal ds.Petrachi e di trovarsi a suo agio con le metodologie di allenamento di Fonseca, che gli ricordano molto quelle di Gasperini suo mentore nell’Atalanta, dove tra le altre cose, dimostrò tutte le sue qualità in campo, esprimendosi sempre ad altissimi livelli.

Spinazzola in modo saggio, ha scelto di essere titolare a Roma piuttosto che in stand by nella Juve, dove si l’avrebbero utilizzato, ma non come meriterebbe, cioe’ con una certa assiduità. Adesso le energie si spostano sull’acquisto del centrale difensivo orobico Mancini e anche se la trattativa risulta essere a buon punto, c’è una differenza tra la domanda e l’offerta, che oscilla tra i 5 e 7milioni ,in quanto la Roma ne offrirebbe 20 più bonus, mentre Percassi ne chiede 25-27 e per ora pare non schiodarsi da quelle cifre, ma sentendo le ultime parole del ds. Petrachi, la trattativa dovrebbe concludersi a breve per la gioia del nuovo ct.portoghese Fonseca, che andrebbe a coprire quella casella vuota lasciata da Manolas ceduto al Napoli.

Il centrocampista francese Veretout sembra essere ancora una chimera, in quanto le fonti più autorevoli lo danno più verso la destinazione di Milano piuttosto che quella di Roma, che nonostante un ingaggio da 3milioni annui, ancora non è riuscita a strappare il si definitivo dell’ormai quasi ex viola.

Per l’attacco si pensa sempre all’impossibile ( ma, mai dire mai.)arrivo del Pipita, che ancora non è convinto del trasferimento, in quanto vorrebbe rispettare i suoi 2 anni di contratto con i bianconeri, ma questa ipotesi si potrebbe solo realizzare qualora si avviasse quella girandola di attaccanti che vedrebbe Dzeko all’inter,Icardi alla Juve e Higuain alla Roma.

Nel frattempo la Roma sta valutando l’acquisto di un altro attaccante esterno: Leon Bailey del Leverkusen per cui i tedeschi chiedono 10 milioni più il cartellino di Schick e già questa pretesa, lascia pensare che questo scambio non avverrà mai perché a rimetterci sarebbe la Roma a livello economico( anche se questo giocatore è veramente forte in tecnica e tattica, nonché in velocità;vi invito a vedere un suo video su youtube). Fonseca nel contempo potrebbe recuperare il talento cristallino del ceco, rimasto arrugginito dagli infortuni, da quando è arrivato nella capitale e mai in forma come ai tempi d’oro della Sampdoria.Dalle ultime notizie che ci giungono, risulta essere in corso un forte interessamento nei confronti del centrocampista ivoriano Jean Michael Serì,in uscita dal Fulham,valutato attualmente sui 25 milioni di euro, che sarebbe ben disposto ad indossare la casacca giallorossa e andrebbe ad affiancare l’altro nuovo arrivo di Diawara dal Napoli, per rafforzare ulteriormente la linea mediana capitolina.

Per altri colpi bisogna attendere soltanto pochissimi giorni e vi daremo presto altre notizie sugli avvenimenti di Trigoria.