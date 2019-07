Calendario Inter: tutte le date dei nerazzurri di Conte

Pronti, via, il calendario della Serie A 2019-2020 è stato stilato lunedi e la nuova Inter del ritrovato Conte si candida a recitare un ruolo di protagonista.

Grande attesa per il ritorno in Italia dell’ex-Chelsea e Juventus Antonio Conte chiamato a migliorare il quarto posto della scorsa stagione e l’eliminazione al girone della Champions League con Luciano Spalletti.

Debutto soft per i nerazzurri che nel weekend 24-25 agosto ospitano il neopromosso Lecce, poi subito trasferta a Cagliari (fatale lo scorso anno) dell’ex Barella, e Udinese in casa.

Derby della Madonnina già alla quarta contro il Milan di Giampaolo, e sfida al Meazza alla Lazio appena tre giorni dopo nel turno infrasettimanale (5a giornata).

Grandissima attesa alla 7a giornata per la sfida casalinga alla Juventus, ex squadra di Conte sia da giocatore che da allenatore; seguono una serie di sfide con squadre di portata inferiore, e alla 13ma la trasferta contro il Toro.

Roma e Fiorentina nel mese di dicembre, poi Genoa in casa contro il quale i nerazzurri chiuderanno l’anno solare 2019 il 22 dicembre.

18ma giornata prevista il 5 gennaio con trasferta a Napoli e ultimo turno casalingo contro l’Atalanta (andata il 12 gennaio- ritorno il 24 maggio).

I big match dell’Inter.

4a giornata: Milan-Inter w.e. 21-22 settembre 2019

5a giornata: Inter-Lazio 25 settembre 2019

7a giornata: Inter-Juventus w.e. 5-6 ottobre 2019

15a giornata: Inter-Roma w.e 7-8 dicembre 2019

18a giornata: Napoli-Inter 5 gennaio 2020

19a giornata: Inter- Atalanta w.e. 11-12 gennaio 2020

Il calendario completo 2019-2020

AGOSTO

24-25 Lecce (casa)

SETTEMBRE

31-01 Cagliari (trasferta)

14-15 Udinese (casa)

21-22 Milan (trasferta)

25 Lazio (casa)

28-29 Sampdoria (trasferta)

OTTOBRE

05-06 Juventus (casa)

19-20 Sassuolo (trasferta)

26-27 Parma (casa)

30 Brescia (trasferta)

NOVEMBRE

02-03 Bologna (trasferta)

09-10 Verona (casa)

23-24 Torino (trasferta)

DICEMBRE

30-01 Spal (casa)

07-08 Roma (casa)

14-15 Fiorentina (trasferta)

21-22 Genoa (casa)

GENNAIO

5 Napoli (trasferta)

11-12 Atalanta (casa)

18-19 Lecce (trasferta)

25-26 Cagliari (casa)

FEBBRAIO

01-02 Udinese (trasferta)

08-09 Milan (casa)

15-16 Lazio (trasferta)

22-23 Sampdoria (casa)

MARZO

29 feb-01 Juventus (trasferta)

07-08 Sassuolo (casa)

14-15 Parma (trasferta)

21-22 Brescia (casa)

APRILE

04-05 Bologna (casa)

11 Verona (trasferta)

18-19 Torino (casa)

22 Spal (trasferta)

25-26 Roma (trasferta)

MAGGIO

02-03 Fiorentina (casa)

09-10 Genoa (trasferta)

16-17 Napoli (casa)

23-24 Atalanta (trasferta)