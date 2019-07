Cancelo-City, affare in stand-by: il portoghese resta alla Juve?

Stenta a decollare la trattativa che dovrebbe portare Joao Cancelo a vestire la maglia del Manchester City. Il laterale portoghese, era arrivato alla Juventus nel corso dello scorso mercato estivo, a fronte di un esborso pari a circa 40 milioni.

Dopo una prima parte di stagione piú che positiva,il terzino portoghese ha incontrato non poche difficoltá ad adattarsi al sistema di gioco dei bianconeri, e il cambio di guardia in panchina, con l’avvicendamento tra Sarri e Allegri, non pare aver migliorato la sua posizione.

Il portoghese resta in uscita, e sulle sue tracce sembrano esserci varie squadre. Tra queste, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona, con I citizens che sembravano I piú accreditati ad aggiudicarselo, su esplicita richiesta di Pep Guardiola.

La situazione sembra essere peró cambiata negli ultimi giorni. La Juve, per Cancelo, continua a chiedere non meno di 60 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal City, che non si è spinto oltre I 40.

Viste le difficoltà per arrivare a Cancelo, inoltre, il Manchester City starebbe virando deciso su Dani Alves, ex terzino della Juventus, svincolatosi di recente dal Paris Saint-Germain.

Dovesse concretizzarsi la trattativa, il City si ritroverebbe con tre terzini destri in rosa, (oltre ad Alves, ci sono Danilo e Kyle Walker), e potrebbe dunque abbandonare la pista Cancelo.

Anche il Bayern Monaco sembra essersi concentrato sul terzino del Tottenham Trippier (obiettivo, tra le altre, della stessa Juventud), mentre il Barcellona, altra pretendente interessata, non ha presentato ancora offerte ufficiali per il ragazzo.

Con la Juve che non lo vuole svendere, Cancelo poteebbe dunque restare a Torino. La Juventus, in cerca di liquidità per finanziare nuovi acquisti, dovrá, in tal caso, cambiare strategia in uscita: da Khedira a Mandzukic, passando per il pipita Higuain, gli esuberi non mancano soprattutto in attacco.

Non dovesse sbloccarsi la sua situazione, Cancelo sará “costretto” a rimanere alla Juventus, dove dovrà recuperare la forma di un tempo, per convincere Sarri a puntare su di lui.