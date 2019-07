Cavani e Falcao nel mirino dell’Inter: i due sono le alternative a Lukaku

La continua ricerca di una punta sta diventando una lotta contro il tempo per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri stanno tentando di fare cassa con le cessioni di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ma non sono arrivate offerte concrete per i due ribelli dello spogliatoio. L’affare Lukaku è in fase di stallo e quindi la società sta cercando delle alternative valide.

Secondo quanto si apprende dal portale CalcioNews, Marotta sta valutando le situazioni dei due attaccanti Edinson Cavani e Radamel Falcao. Il primo pare aver concluso la sua esperienza nel PSG: le tensioni con Neymar e la voglia da parte dei francesi di voler puntare tutto su Kylian Mbappe, sta spingendo l’ex Napoli a lasciare Parigi. Cavani ha dimostrato nel corso dell’ultima Coppa America di dare ancora molta confidenza al gol. Inoltre piace molto ad Antonio Conte.

Oltre al 32enne, la dirigenza interista sta monitorando Falcao del Monaco. Il colombiano è reduce da una stagione non proprio memorabile e ha sempre amato l’idea di giocare in Italia. A differenza di Cavani, l’ex Atletico non è più il giocatore ammirato ai tempi dei colchoneros. Le caratteristiche da uomo d’area di rigore come lo è Icardi, non convincono appieno Conte, il quale vuole un attaccante capace di partecipare al gioco in maniera attiva. Ideale per sviluppare l’azione nel 3-5-2 del tecnico pugliese.