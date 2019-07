Cavani-Inter, il bomber scherza con Godin e i nerazzurri ci pensano

Le difficoltà per l’Inter di Antonio Conte nel trovare un attaccante di grande spessore, sono sempre più ingenti. Gli obiettivi rimangono i soliti Romelu Lukaku e Edin Dzeko, ma le trattative sono arenate. Nelle ultime ore, il bosniaco della Roma pare essere più vicino per l’inserimento nell’operazione di Mauro Icardi + 30 milioni di euro. Un azzardo per un 33enne, ma che tanto serve al progetto Conte.

Le punte che devono arrivare però, sono due. Qualora arrivasse Dzeko, non sarebbe finita qui e Lukaku rimarrebbe un obiettivo. Il Manchester United vuole ben 83 milioni di euro e l’Inter non è disposta a sborsarli. Ecco però che potrebbe aprirsi un altro affascinante scenario: Edinson Cavani in nerazzurro.

L’ex attaccante del Napoli ha giocato ieri contro l’Inter, in amichevole con il suo PSG. Nel pre gara, il bomber ha scherzato a lungo con il suo compagno in nazionale uruguaiana, Diego Godin. Ora centrale difensivo dell’Inter. Cavani ha pure conosciuto altri calciatori dell’Inter, scattando selfie sorridenti, che denotano come l’attaccante sia in sintonia con l’ambiente Inter. Solo una suggestione? Forse no. Ricordiamo come Cristiano Ronaldo ha convinto De Ligt qualche mese fa e ora la situazione potrebbe ripetersi. Cavani è stanco del PSG e i francesi vogliono puntare su Mbappe come punta centrale. Tuchel sta costruendo una squadra attorno al talento francese campione del mondo. Edinson potrebbe quindi fare molta panchina nella prossima stagione. L’Inter deve prendere la palla al balzo e presentare un’offerta per il classe 1987. Prima possibile.