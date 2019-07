Champions League 2019/2020: ecco le date ufficiali

Dopo che il Liverpool ha alzato per la sesta volta nella sua storia la coppa dalle grandi orecchie, si parla già di date per la prossima edizione (la 65esima) della UEFA Champions League. Si è già iniziati con i primi turni di qualificazione il 25 Giugno e finirà il 30 Maggio 2020 con la finale che si disputerà allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Ecco in seguito tutte le date:

GIUGNO:

11 Giugno: Sorteggio del turno preliminare a Nyon

18 Giugno: Sorteggio del primo e secondo turno di qualificazione sempre a Nyon

25 Giugno: Le due semifinali del turno preliminare

28 Giugno: Finale del turno preliminare

LUGLIO:

9/10 Luglio: L’andata del primo turno di qualificazione

16/17 Luglio: Il ritorno del primo turno di qualificazione

22 Luglio: Sorteggio del terzo turno di qualificazione a Nyon

23/24 Luglio: L’andata del secondo turno di qualificazione

30/31 Luglio: Il ritorno del secondo turno di qualificazione

AGOSTO:

5 Agosto: Sorteggio per gli spareggi a Nyon

6/7 Agosto: L’andata del terzo turno di qualificazione

13 Agosto: Il ritorno del terzo turno di qualificazione

20/21 Agosto: L’andata degli spareggi

27/28 Agosto: Il ritorno degli spareggi

SETTEMBRE:

17/18 Settembre: Prima giornata della fase a gironi

OTTOBRE:

1/2 Ottobre: Seconda giornata della fase a gironi

22/23 Ottobre: Terza giornata della fase a gironi

NOVEMBRE:

5/6 Novembre: Quarta giornata della fase a gironi

26/27 Novembre: Quinta giornata della fase a gironi

DICEMBRE:

10/11 Dicembre: Sesta giornata della fase a gironi

16 Dicembre: Sorteggio per gli ottavi di finale a Nyon

FEBBRAIO:

18/19/25/26 Febbraio: L’andata degli ottavi di finale

MARZO:

10/11/17/18 Marzo: Il ritorno degli ottavi di finale

APRILE:

7/8 Aprile: L’andata dei quarti di finale

14/15 Aprile: Il ritorno dei quarti di finale

28/29 Aprile: L’andata delle semifinali

MAGGIO:

5/6 Maggio: Il ritorno delle semifinali

30 Maggio: La finale allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (Turchia).