Che ricco questo Napoli: più 100 milioni di euro guadagnati

Il mercato estivo del Napoli fino ad ora è stato eccellente, numerose le cessione, tanto quanto i guadagni entrati. Per ora si contano circa più di 90 milioni di euro per la società partenopea, ma sicuramente questa cifra andrà a lievitarsi viste le imminenti partenze di giocatori come Adam Ounas e Simone Verdi. Per ora il Napoli ha mandato a fare le valigie Luigi Sepe, Roberto Inglese e Alberto Grassi alla volta di Parma per 32 milioni di euro totali, Vinicius per 17 al Benfica, Marko Rog per 15 al Cagliari, Amadou Diawara per 21 alla Roma, Raul Albiol per 4 al Villareal e Roberto Insigne per 1,5 a titolo definitivo ai conterranei del Benevento.

Una rivoluzione quella del club napoletana, la quale assieme ai già citati Verdi e Ounas potrebbe cedere anche Lorenzo Tonelli e Elseid Hysaj. Ottimo il lavoro compiuto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal presidente Aurelio De Laurentiis, i quali sono riuscito a trattenere al San Paolo i gioielli più valorosi e ad innalzare un patrimonio così cospicuo grazie a cessioni mirate. Con questo capitale il Napoli potrà continuare ad agire senza alcun problema sul mercato, visto che non c’è il rischio che si incorra in vincoli imposti dal Fair Play finanziario.