Chiesa-Fiorentina: la resa dei conti. Spunta uno scenario che spaventa i viola

Potrebbe giungere presto a un epilogo la vicenda tra Federico Chiesa e la Fiorentina, che vede la Juventus “terzo” attore interessato all’acquisto del giocatore. Il talento viola, ha raggiunto ieri i propri compagni nel ritiro statunitense, dove la squadra sta dispuntando la International Champions Cup, e ha assistito al match contro il Chivas, terminato 2-1 per i ragazzi di Montella, seduto in tribuna accanto a Rocco Commisso.

Il patron americano, ha in mente grandi progetti per la sua nuova “creatura”, e vorrebbe fare di Chiesa l’uomo “simbolo” della squadra, il trascinatore che possa riportare la Fiorentina ad alti livelli.

Diversi sono i piani di Federico. La Juventus, come noto, segue da tempo il ragazzo, e si è placidamente posizionata sullo sfondo in attesa che la situazione con la Fiorentina si sblocchi. L’accordo tra Chiesa e la Juve c’è già da tempo, sulla base di 5 milioni di euro. Manca quello tra le due squadre, con la Fiorentina che non pare intenzionata a cedere il ragazzo.

Le promesse fatte dai Della Valle (ex proprietari viola) a Chiesa erano ben altre: i due fratelli, avevano promesso a Federico che sarebbe potuto tranquillamente andare a Torino durante quest’estate, qualora l’avesse chiesto. Commisso non vuole mantenere la “parola” data ed è per questo che, come scrive il Corriere dello Sport, Chiesa avrebbe iniziato a fare pressione sulla dirigenza viola, affinchè lo lasci andare alla Juventus. Qui completerebbe il reparto d’attacco, dando a Sarri la tanto agognata alternativa a Ronaldo sulla sinistra.

Sempre secondo il quotidiano romano, qualora Chiesa non vedesse accontentate le proprie richieste, potrebbe decidere anche di restare a Firenze e aspettare la naturale scadenza del contratto, prevista per il 2022.

Nonostante Commisso, dopo la gara contro il Chivas, si sia detto sicuro della permanenza di Chiesa, le cose potrebbero presto cambiare.

All’inizio della prossima settimana, è previsto un incontro tra le parti, con Chiesa che ribadirà la propria volontà di raggiungere Torino.

Il “uro contro muro” rischia di non giovare a nessuno: nè alla Fiorentina che rischia di trovarsi uno “scontento” in casa, nè al ragazzo che può risentire. e non poco, di questa costrizione.

La Juventus continua a rimanere sullo sfondo, e attende sorniona l’evolversi degli eventi. Paratici sembra determinato a fare sul serio e, dopo gli acquisti di Ramsey, Rabiot e De ligt, è pronto a regalare a Sarri un altro colpo stellare.