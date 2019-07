Chiesa ha chiesto la cessione! La Juventus lo aspetta

La storia si ripete. Sono passati tanti anni dall’ultimo grande tradimento che portò Roberto Baggio a lasciare la Fiorentina per passare alla Juventus. Due stagioni fa, Bernardeschi seguì le orme del codino e ora anche Federico Chiesa sembra intenzionato a ciò. L’ala della Viola, reduce da una stagione super e da un Europeo Under 21 esaltante nonostante l’eliminazione nel girone, ha chiesta la cessione al nuovo presidente americano della Fiorentina, Commisso.

Il massimo dirigente viola sta facendo di tutto pur di tenere il talento italiano, ma Chiesa vuole nuovi stimoli e giocare in una squadra competitiva per lo scudetto. Secondo il Corriere della Sera, l’operazione che porterà Chiesa in bianconero è già conclusa: alla Fiorentina andranno 60 milioni di euro per il classe 1997. La Juve stipulerà con il calciatore un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione.

Un operazione importante e che portare alla Juventus uno dei migliori calciatori in prospettiva per il futuro. Il suo arrivo potrebbe intralciare il processo di rilancio nel grande calcio di Paulo Dybala. Chiesa potrebbe essere congeniale per il 4-3-3 di Sarri, che escluderebbe a quel punto l’argentino dall’undici titolare. Il tecnico toscano sta valutando il da farsi e magari riuscirà a far coesistere i due fuoriclasse, ma sarà molto difficile.