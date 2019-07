Chiesa-Juventus, ecco l’offerta dei bianconeri! Lui ha già detto sí

Federico Chiesa è ormai stabilmente nei radar della Juventus. Il classe ’97, astro della Fiorentina, è pronto ad abbandonare le sponde dell’Arno per trasferirsi sotto la Mole.

Il giocatore aveva stretto una dorta di “patto d’onore” con la vecchia proprietà dei Della Valle, I quali gli avevano promesso di lasciarlo partire, qualora si fosse presentata l’offerta della Vecchia Signora.

Con Commisso, le cose, sono leggermente cambiate. Il magnate italo-americano vorrebbe fare di Chiesa la “bandiera” del nuovo progetto viola, ragion per cui gli avrebbe proposto di restare, a fronte di un cospicuo aumento dell’ingaggio.

Chiesa vuole la Juventus, e avrebbe giá trovato un accordo con I bianconeri sulla base di 5 milioni. Nelle prossime ore è previsto un summit con Commisso negli Stati Uniti per discutere la situazione. Il ragazzo vuole la Juve, e difficilmente cambierá idea.

Paratici avrebbe intenzione di offrire 60 milioni per il talento viola, forte della sua volontá di vestire la maglia della Juventus.

La Fiorentina non ci sta, e continua a fare “muro”, chiedendo almeno 10 milioni in piú.

Possibile che, attraverso la mediazione del padre-agente del ragazzo, le parti giungano a un accordo. Chiesa vuole andare via e, sebbene non voglia giungere a una rottura drastica con la Fiorentina, cercherà di forzare la mano per raggiungere I suoi nuovi compagni alla Juve.

Le due società, sono dunque pronte a mettere in scena un “Bernardeschi-bis” con buona pace dei tifosi della Fiorentina e della nuova proprietà americana, che vedrà partire, destinazione Torino, il proprio gioiello.