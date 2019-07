Chiesa resta a Firenze? Commisso gli proporrà un rinnovo monstre!

Firenze è stata la città della sua consacrazione, ma il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere altrove…o forse no? L’ala della Nazionale reduce dall’Europeo Under 21 – finito amaramente per gli azzurrini – vuole fare il salto di qualità nella prossima stagione. L’opportunità per dare una svolta alla sua carriera, Federico ce l’ha eccome: la Juventus è fortemente interessata al calciatore della Fiorentina e sta cercando di trovare una strategia per strapparlo alla Viola.

Il neo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a sua volta sta cercando il modo di convincere Chiesa a restare per almeno un altro anno. L’impresa non è semplice, soprattutto quando arriva un offerta da parte della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Commisso ha in mente di avanzare una proposta di rinnovo molto interessante al 21enne: quinquennale da tre milioni di euro all’anno. Oltre a questo ricco rinnovo, anche la fascia di capitano della Fiorentina e in ruolo da testimonial. Insomma tanta carne al fuoco per il giovane.

Una proposta indubbiamente interessante per l’attaccante che però è sempre più attratto dall’idea di indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione. L’idea di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo in Champions League, è troppo allettante per un calciatore. Rinnovo o no, il destino di Chiesa nei prossimi anni, non sarà a Firenze.