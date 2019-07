Clamoroso Juventus! Un grande ex disposto a tornare? Ecco di chi si tratta…

Non conosce tregua il calciomercato della Juventus. La coppia Paratici-Nedved lavora assiduamente per provare a migliorare un organico già forte di per sè, e capace di vincere otto scudetti di fila. La “fame” di vittorie, tuttavia, non sembra passare mai di moda dalle parti della Continassa, ecco perchè, la dirigenza bianconera, resta sempre vigile pur di cogliere qualsiasi occasione riservi il mercato.

Uno dei nodi principali da sciogliere in casa Juve, è quello relativo al terzino destro. In questo ruolo i bianconeri possono contare sull’apporto di Mattia De Sciglio e Joao Cancelo. Soprattutto quest’ultimo, però, pare sia sul piede di partenza, motivo per il quale, la Juventus si starebbe adoperando per trovare un sostituto all’altezza.

Sono tanti i profili che piacciono sulla fascia destra. Uno di questi, è Matteo Darmian, ora in forza al Manchester United, che spera di trovare al più presto una nuova sistemazione, non essendosi integrato coi Red devils. La Juventus lo segue, ma sorgono dubbi circa l’affidabilità del ragazzo, che ormai fatica a trovare con costanza spazio da titolare.

Nelle ultime ore sarebbe però spuntata una clamorosa indiscrezione, che vorrebbe Dani Alves di nuovo in bianconero. Il terzino brasiliano, ormai svincolatosi dal Psg, ha infatti vestito la maglia della Juventus durante l’annata 2016\2017. Arrivato a Torino tra l’entusiasmo generale, dopo una vita passata tra le fila del Barcellona, Dani Alves era convinto di poter garantire ai piemontesi l’apporto e l’esperienza necessaria per vincere la tanto agognata Champions League.

Le cose andarono diversamente, con la Juventus sconfitta dal Real Madrid nella finale di Cardiff, e Dani Alves che lasciò bruscamente il club, a causa di dissapori con l’ex mister bianconero Allegri, e Beppe Marotta, ora AD dell’Inter.

Secondo SportMediaset, però, il brasiliano sarebbe ora tentato da un ritorno in bianconero e, risolto il contratto che lo legava ai parigini, avrebbe dato mandato ai suoi agenti di informare la dirigenza juventina della propriva volontà di tornare.

La trattativa resta complicata, anche perchè il giocatore chiede almeno 7 milioni d’ingaggio. Cifra ritenuta eccessiva per un trentaseienne che, visto anche il modo con cui ha rotto col club, non è tra l’altro visto di buon occhio dalle parti di Torino.

La possibile partenza di Cancelo potrebbe però cambiare le carte in tavola. Su Dani Alves, ci sono diverse squadre importanti, Manchester City e Barcellona su tutte, con il brasiliano che non disdegnerebbe, tra l’altro, un ritorno in blaugrana.

Vedremo se le voci avranno un seguito. Dani Alves non ha di certo lasciato bei ricordi a Torino e, alcune sue uscite poco felici sulla juventus, hanno esacerbato l’astio dei tifosi. Il calcio però, soprattutto in quest’estate, ci ha dimostrato di saper trascendere i sentimenti. La Juve, come detto, è sempre vigile in tema di occasioni di mercato, ed è innegabile che Dani Alves, con la sua esperienza e tutti i titoli che ha vinto, rappresenti uno dei migliori elementi in cicolazione nel ruolo di terzino destro.