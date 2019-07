Claudio Marchisio: possibile ritorno in Italia?

Claudio Marchisio, dopo una sola stagione in Russia allo Zenit San Pietroburgo, starebbe per essere ceduto: ci sono delle possibilità di rivederlo in Italia. La scorsa stagione tra campionato e coppa russa ed Europa League ha totalizzato 15 presenze e 2 goal. Il ragazzo di Torino ha un profilo interessante agli occhi di molte squadre italiane. Nei suoi lunghi 12 anni in bianconero ha totalizzato 294 presenze farcite con 33 goal e tante emozioni regalate al popolo torinese.

Chi sono le contendenti? Il Milan del neo coach Marco Giampaolo in questo calciomercato sta costruendo un reparto di centrocampo composto da giovani talenti. Claudio Marchisio sembra proprio il giocatore che serve alla squadra milanese, un centrale con uno spessore tecnico e qualitativo e con molta esperienza alle sue spalle. Per un motivo simile anche la Roma è in corsa per il 33enne, potenzialmente in grado di poter ricoprire il vuoto lasciato dall’addio di Daniele De Rossi. Infine anche la Fiorentina potrebbe farci un pensierino perchè, ormai con l’imminente partenza di Jordan Veretout e il mancato colpo che avrebbe portato Daniele De Rossi a vestire la maglia viola, la squadra toscana necessita di un centrocampista – veterano in grado di poter riprendere le redini di una squadra allo sbando con una nuova società