Colonia-Bologna. Prosegue la preparazione estiva del Bologna di Sinisa Mihajlovic in vista del prossimo campionato di Serie A. Al momento la squadra felsinea è allenata dal vice del tecnico serbo, impegnato nella sua personale lotta contro la leucemia. I rossoblù si sono ritrovati i primi di luglio in sede a Casteldebole, mentre l’ 11 luglio il Bologna si è trasferito a Castelrotto dove ha svolto le prime sedute di allenamento sino al 20 luglio quando i felsinei si sono trasferiti in Austria a Neustift, dove vi resteranno fino al 3 agosto. Prima di trasferirsi in Austria, il Bologna ha disputato due gare amichevoli, la prima contro i dilettanti dello Sciliar, battuti 5-0, mentre nella seconda amichevole gli emiliani hanno battuto 9-0 il Bolzano. Domani pomeriggio, alle ore 18, il Bologna affronterà il primo test impegnativo sfidando i tedeschi del Colonia, appena promossi in Bundesliga dopo un solo anno di Purgatorio nella Zweite Liga (la Serie B tedesca), il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il 3 agosto il Bologna sfiderà un’ altra compagine tedesca, l’Augsburg, mentre l’esordio ufficiale avverrà in Coppa Italia il 18 agosto nel 3° turno di Coppa Italia contro la vincente tra Pisa e chi andrà avanti tra Potenza e Lanusei.

Colonia-Bologna, il punto sui felsinei. Il mercato della squadra con a capo il patron Saputo ha visto le cessioni di Lyanco verso il Torino, Mattiello è stato ceduto all’Atalanta, Edera è tornato al Torino, mentre Avenatti è stato ceduto ai belgi dello Standard Liegi ed infine Helander è stato ceduto agli scozzesi dei Glasgow Rangers. Sul fronte acquisti si registrano gli arrivi di Krafth dall’ Amiens, Falletti dal Palermo, Crisetig dal Benevento, Michael dal Perugia, Bani dal Chievo, Schouten dagli olandesi dell’ Excelsior, Denswil dal Brugge, Tomiyasu dal Saint Truiden, Lappalainen dall’ Hjk e Olsen dal Nordjaelland. Sono stati invece riscattati Sansone, Soriano ed Orsolini. Bologna ambizioso che vuole puntare all’ Europa League in questa stagione, mentre i tedeschi del Colonia vogliono la permanenza in Bundesliga.

Colonia-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Colonia-Bologna, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo quarto di finale della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.