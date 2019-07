Commisso blinda Chiesa: “Resterà con noi almeno per un altro anno”

La pressione dei top club nei confronti di Federico Chiesa è nota, ma l’ala della Fiorentina è destinata a rimanere in viola almeno per un’altra stagione. Parola di Rocco Commisso. Il nuovo presidente della Viola punta in grande in vista della nuova stagione e l’obiettivo principale è quello di trattenere il talento classe 1997. Le sue prestazioni esaltanti sia in Serie A che in Nazionale hanno attirato su di lui club di spessore come la Juventus, ma d’altronde si sa com’è Firenze: cedere un proprio calciatore di talento ai bianconeri, non è mai buona azione.

Commisso sa benissimo che se cederebbe Chiesa agli odiati rivali torinesi, partirebbe con il piede sbagliato dopo la positiva presentazione al Franchi, dove è stato accolto calorosamente dalla tifoseria fiorentina. Il presidente è stato intervistato da SiriusXM e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito:

“Chiesa resterà con noi almeno un altro anno, a meno che non esista qualche clausola particolare nel contratto o di cui io non sia a conoscenza. Ma non penso, mi è stato assicurato che non esiste alcun precedente accordo. lo aspetto in America”.

Anche il Liverpool sul calciatore della Fiorentina

Qualora la Fiorentina decida di fare cassa e sacrificare Chiesa, Commisso farà di tutto per non cederlo ai bianconeri. All’estero, l’ala italiana piace molto specialmente ai campioni d’Europa in carica del Liverpool. Nella squadra inglese però, Chiesa rischierebbe di non trovare spazio per via dei tanti giocatori presenti sugli esterni. L’Europeo Under 21 appena concluso è stata una vetrina di notevole rilievo per il giovane, ma la Fiorentina non vuole assolutamente cederlo alla Juventus. Specialmente Commisso.