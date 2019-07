Copa Libertadores, risultati e marcatori degli ottavi di finale: bene il Boca Juniors, male il Flamengo

In Sudamerica la Copa Libertadores (l’equivalente della nostra Champions League) terminata la fase a gruppi, è tutto pronto per la fase ad eliminazione diretta che comincerà con i match di ottavi di finale che si giocheranno nelle prossime due settimane come sempre in sfide di andata e ritorno.

Copa Libertadores, le sedici squadre qualificate

Le magnifiche sedici che hanno terminati gli otto gironi ai primi due posti sono state sei squadre brasiliane (Cruzeiro, Athletico Paranaense, Palmeiras, Gremio, Flamengo e Internacional Porto Alegre), quattro argentine (River Plate, San Lorenzo, Boca Juniors e Godoy Cruz), tre paraguaiane (Cerro Porteno, Olimpia Assuncion e Club Libertad), due ecuadoregne (LDU Quito ed Emelec) e una uruguaiana (Nacional Montevideo).

Copa Libertadores, il tabellone degli ottavi di finale

La finale della scorsa stagione che ha tenuto tutta l’Argentina con il fiato sospeso, ovvero Boca Juniors-River Plate con la vittoria di quest’ultimi, quest’anno non potrà capitare perchè ambedue le squadre sono nella parte alta del tabellone e potrebbero scontrarsi in un’eventuale semifinale. I Millonarios, campioni sudamericani giocheranno contro i brasiliani del Cruzeiro, mentre anche per Xeneizes l’avversario sarà carioca, ovvero l’Atletico Paranaense. Curiosamente ci sarà anche un terzo confronto Argentina-Brasile e sarà quello tra Godoy Cruz-Palmeiras; sfida molto intrigante quella tra Emelec-Flamengo con ques’ultima che dovrà confermare i progressi fatti nelle ultime stagioni. Molto equilibrate sulla carte sembrano le sfide tra Nacional Montevideo-Internacional Porto Alegre e LDU Quito-Olimpia Assuncion con le due squadre che hanno vinto complessivamente quattro volte la manifestazione; chiudono il quadro San Lorenzo-Cerro Porteno e Gremio-Libertad.

Tabellone:

PARTE ALTA

River Plate-San Lorenzo

San Lorenzo-Cerro Porteno

LDU Quito-Olimpia Assuncion

Athletico Paranaense-Boca Juniors

PARTE BASSA

Godoy Cruz-Palmeiras

Gremio-Libertad

Emelec-Flamengo

Nacional Montevideo-Internacional Porto Alegre

Copa Libertadores, calendario match andata ottavi di finale

(Orario italiano)

Mercoledì 24 luglio

00.15: River Plate-Cruzeiro 0-0

02.30: Godoy Cruz-Palmeiras 2-2 Garcia 6′, 29 (GC), Felipe Melo 34′ (P); Borja 59′ (P)

02.30: LDU Quito-Olimpia Assuncion 3-1 Ayovi 12′ (Q), Rojas 61′ (O), Julio 73 (Q), Aguirre 85′ (Q)

Giovedì 25 luglio

00.15: San Lorenzo-Cerro Porteno 0-0

00.15: Nacional Montevideo-Internacional Porto Alegre 0-1 Guerrero 90′

02.30: Emelec-Flamengo 2-0 Quinonez 10′, Caicedo 79′

02.30: Athletic Paranaense-Boca Juniors 0-1 Mac Allister 83′

Venerdì 26 luglio

02.30: Gremio-Libertad

Copa Libertadores, calendario match ritorno ottavi di finale

(Orario italiano)

Mercoledì 31 luglio

00.15: Cruzeiro-River Plate

02.30: Palmeiras-Godoy Cruz

02.30: Olimpia Assuncion-LDU Quito

Giovedì 1 agosto

0.15: Internacional Porto Alegre-Nacional Montevideo

0.15: Cerro Porteno-San Lorenzo

02.30: Boca Juniors-Athletico Paranaense

02.30: Flamengo-Emelec

Venerdì 2 agosto

02.30: Libertad-Gremio