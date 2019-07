Cristiano Ronaldo chiama, Neymar risponde: il portoghese decisivo per O’Ney alla Juventus?

Come SuperNews aveva già anticipato giorni fa, Cristiano Ronaldo potrebbe risultare decisivo non solo in campo, ma anche nel calciomercato estivo. Il portoghese ha convinto Matthijs De Ligt ad approdare alla Juventus durante la finale Nations League. Ora sta per convincere uno dei più grandi giocatori al mondo a vestire il bianconero nella prossima stagione: Neymar.

Il brasiliano è ai ferri corti con il PSG, scaricato da tifoseria, presidente Al-Khelaifi e dal ds Leonardo. Parigi non è più la sua casa. In realtà non lo è mai stata. O’Ney sotto la Torre Eiffel non si è mai ambientato veramente. I continui litigi con Cavani e la rivalità con Mbappe, stanno pesando moltissimo e risulteranno determinanti per il suo addio. In Spagna sono sicuri: Neymar vuole solo la Juventus e la chiave del trasferimento è proprio CR7.

CR7 convince Neymar?

Qualora si verificasse il trasferimento, Neymar potrà dire di aver condiviso il reparto d’attacco con i due calciatori più forti di sempre: Leo Messi e Cristiano. Soddisfazione non da poco. Anche se il brasiliano avrebbe aspirato a essere il numero uno. L’ex Santos e Cristiano Ronaldo si sono incontrati qualche settimana fa per girare uno spot: tra di loro sorrisi a abbracci come vecchi amici. Noi di SuperNews già avevamo intuito che l’asso portoghese avrebbe potuto fare da tramite per il trasferimento e ora Mundo Deportivo afferma che così è: Cristiano ha dato il via libera all’approdo del brasiliano in bianconero.

I tifosi della Juventus sognano la coppia dei sogni Neymar-CR7 per la prossima stagione. Nonostante l’alto tasso tecnico di Neymar, alcuni tifosi hanno storto il naso riguardo un suo arrivo. In molti pensano sia in parabola discendente e che gli infortuni comincino a pesare. Intanto però, solo a nominare una coppia d’attacco Neymar-Cristiano Ronaldo, un appassionato di calcio non può far altro che rabbrividire.