Cristiano Ronaldo il “procuratore”! Dopo De Ligt, CR7 prova a convincere Neymar

L’uomo chiave per l’approdo di De Ligt alla Juventus è stato senza dubbio il cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo. CR7 se vuole raggiungere un obiettivo, ci riesce sempre e grazie al suo appeal di campione e anche a speciali doti di convincimento che solo un procuratore esperto può avere, è riuscito a convincere il difensore olandese ad accettare di accasarsi a Torino, nel post gara della finale di Nations League vinta dal suo Portogallo.

D’altronde si sa: se una società può contare su un fuoriclasse come il portoghese, anche per intuito si può capire che quella squadra punta in alto. Il tulipano ex Ajax non ci ha pensato due volte ad ascoltare la proposta bianconera e poi ad accettarla.

CR7 a lezione da Jorge Mendes

Il procuratore dell’asso portoghese è il connazionale Jorge Mendes, giudicato il miglior agente al mondo. CR7 avrà di certo imparato qualcosa da lui e ora l’ex Real Madrid punterà a convincere un altro asso che la Juventus potrebbe acquistare quest’estate: Neymar. I due si sono incontrati qualche giorno fa per girare uno spot insieme e una foto che circola sul web, li ritrae felici insieme. Due fuoriclasse di proporzioni astronomiche che potrebbero portare la Champions League alla Juve. Entrambi sanno come si fa a vincere la Champions e a segnare in questa competizione nei match che contano. Ciò è quello che serve ai bianconeri per riuscire a portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. Il brasiliano e suo padre/agente dopo la rottura con il PSG, sono in cerca di una squadra solida su cui puntare per il futuro.

Senza dubbio, Cristiano Ronaldo parlerà con Neymar nei prossimi giorni, tentando di convincerlo e di aggiungere al suo curriculum da “futuro agente” un altra “vittima”. Incredibile CR7.