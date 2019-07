Cristiano Ronaldo-Neymar, la Juventus sogna! I due si sono già incontrati

Oramai non ci si può sorprendere di niente e un eventuale approdo di Neymar alla Juventus, potrebbe essere realtà. Rumors vedono il brasiliano vicino ai bianconeri dopo il pessimo colloquio avuto con il nuovo ds del PSG, Leonardo. Il brasiliano si sarebbe proposto a diverse società e la Juve è in prima linea. Se O’Ney arrivasse a Torino, Sarri potrebbe contare su un giocatore in parte da ricostruire – i due anni al PSG sono stati pesanti a livello psico-fisico – ma l’ex allenatore del Napoli è un maestro quando si tratta di entrare nella testa dei calciatori. Sarri sarebbe il tecnico ideale per Neymar che troverebbe anche un partner d’attacco non indifferente: Cristiano Ronaldo.

CR7-Neymar, coppia da 322 milioni di euro!

Un investimento come Neymar sarebbe un grosso azzardo per la società torinese, disposta a trattare con il PSG solamente se i francesi abbasseranno la richiesta. Al-Khelaifi non accetta di svendere un calciatore che appena due anni fa, fu pagato ben 222 milioni di euro. L’operazione appare complessa ma sognare non costa nulla. In molti pensano che i due calciatori potrebbero non integrarsi, ma potrebbe non essere così: nel 4-3-3 di Sarri con CR7 punta centrale, Neymar sarebbe schierato come esterno d’attacco sulla sinistra. L’ex Barcellona ama puntare l’uomo per poi accentrarsi, senza disdegnare il cross in mezzo. Ama pure dialogare con la prima punta e in passato ha dimostrato di saper coesistere con campioni di grosso calibro come Leo

Messi e Luis Suarez. Quindi la convivenza con Cristiano Ronaldo non sarebbe un problema.

Durante la finale di Nations League, CR7 ha convinto De Ligt ad approdare in bianconero e il risultato è stato eccellente, dato che l’olandese è sbarcato a Torino proprio ieri. Il portoghese pochi giorni fa ha incontrato pure Neymar una settimana. I due hanno girato uno spot insieme e il portoghese potrebbe aver convinto anche il brasiliano a vestire la maglia bianconera.