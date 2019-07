Cristiano Ronaldo “richiama” Sarri, che gli avrà detto?

La Juventus ieri, ha tenuto la sua prima amichevole a Singapore, contro il Tottenham, finalista di Champions League, ed è stata sconfitta per 3-2 solo allo scadere della gara con una prodezza da centrocampo di Harry Kane che dopo aver vinto un rimpallo, senza pensarci su due volte ha tirato beffando Szczesny, ricevendo i tributi degli asiatici. Maurizio Sarri, quindi alla prima gara, non ufficiale esce sconfitto ed in conferenza stampa sottolinea la differente preparazione fisica delle due squadre, e che non gli è piaciuto il modo di difendere dei bianconeri, ancora troppo bassi per le sue idee tattiche. Esordi per Rabiot e De Ligt, da rivedere.

Gol per Gonzalo Higuain, con fascia di capitano e numero 21, e per il solito Cristiano Ronaldo, che ha richiamato, Sarri nel momento della sostituzione. E qui, ci vogliamo soffermare. Cosa avrà detto il campione portoghese al nuovo tecnico della Juventus? contrariato della sostituzione? qualche suggerimento tattico, posizione da cambiare di qualche compagno di squadra? fatto sta che le immagini hanno fatto il giro del mondo, e le braccia di Maurizio Sarri che indietreggiano come a dire “che devo fare” sono evidenti.

Sappiamo che Cr7 ha un potere mediatico e sportivo coinvolgente e se parecchi nuovi acquisti della Juventus sono avvenuti è anche perché ci gioca il campione portoghese sempre voglioso di vincere.