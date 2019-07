Cristiano Ronaldo si arrende: “Neymar resterà al PSG quest’anno”

Non è riuscito nel suo intento Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese non ha bissato il suo lavoro improvvisato da “procuratore” come ha fatto con De Ligt, e non è riuscito a essere determinante riguardo l’affare Neymar alla Juventus. Il brasiliano costa troppo e non c’è modo di liberarlo dal PSG. Il suo salario contrattuale è troppo alto così come il prezzo del giocatore: i francesi lo pagarono 222 milioni di euro solo 2 anni fa e ancora non è chiaro quanto vogliano, o meglio, volevano realizzare con la sua cessione.

CR7 aveva incontrato O’Ney durante uno spot pubblicitario e secondo molti, l’incontro poteva essere fruttuoso per il suo trasferimento in bianconero. Ora, è lo stesso Cristiano Ronaldo ad ammettere che il brasiliano non vestirà la maglia della Juve nella prossima stagione. Ronaldo è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Marca. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non so cosa farà. È un grande calciatore e vado molto d’accordo con lui. Abbiamo girato insieme uno spot. Si parla molto di lui, del Real Madrid, del Barcellona e della Juve. Penso che rimarrà a Parigi, in caso contrario dovrà andare in una squadra dove sia felice, dove può esprimere il suo calcio senza infortuni e preoccupazioni. Sono preoccupato per lui perché è divertente vederlo giocare”.

Insomma, il futuro di Neymar in bianconero è tramontato, nonostante i contatti con Paratici e CR7. L’ex Barcellona è al momento alle prese con la preparazione, che procede a rilento per i suoi problemi fisici. Il suo rientro in campo è previsto per l’11 agosto, data in cui partirà la Ligue 1.