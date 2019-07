Dalla Spagna, Napoli disposto a un compromesso per James Rodriguez: il punto

James Rodriguez sta diventando un vero e proprio tormentone in casa Napoli. la telenovela tra il fantasista colombiano, il Real di Florentino Perez e il club azzurro, continua ad andare avanti, con l’ Atletico Madrid sempre pronto a fungere da terzo attore non desiderato.

Nuove notizie giungono dalla Spagna, in modo specifico da AS, che, dopo aver fatto “tremare” i tifosi del Napoli, con la notizia che James Rodriguez avrebbe preferito l’ Atletico alla loro squadra, parla oggi di un’ apertura del Napoli a un acquisto definitivo del colombiano. Il Real parte da una richiesta di circa 42 milioni, e il Napoli, per acquistare definitivamente James, sarebbe disposto a metterne sul piatto 35.

De Laurentiis chiederebbe insomma un piccolo sconto all’ amico Perez, per regalare ai propri tifosi l’ ennesima stella sudamericana del club. In alternativa, il Napoli sarebbe anche disposto a spendere tutti i 42 milioni richiesti dal Real, ma solo nel caso i blancos acconsentano al prestito con obbligo di riscatto. Una proposta che si avvicina molto alla richiesta del Real, pur senza soddisfarla appieno, e che potrebbe convincere le merengues a cedere.



Fosse verea, questa notizia dimostrerebbe che De Laurentiis ha intenzione di fare sul serio. D’ altronde, un veterano della squadra come Mertens, ha detto esplicitamente che, per vincere, servono grandi campioni. James è uno di questi, e il Napoli spera di poter battere la concorrenza dell’ Atletico (le cui voci su David Neres, potrebbero allontanare James Rodriguez), conscio della volontà di Ancelotti di allenare il proprio vecchio ‘pupillo’.