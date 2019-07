Dani Alves all’Inter, i nerazzurri stanno trattando

Potrebbe far rientro in Italia il capitano della nazionale brasiliana e ex Juventus, Dani Alves. Dopo aver alzato la Coppa America, il terzino destro 36enne punta al Mondiale in Qatar nel 2022 e per farlo, vuole rimanere a giocare in Europa. Attualmente senza contratto dopo aver lasciato il PSG, Dani Alves sta ascoltando le varie proposte che gli stanno arrivando tra le quali c’è anche l’Inter di Antonio Conte.

L’attendibile portale calcistico Goal.com afferma che gli agenti del brasiliano sono attesi a Milano per intavolare una trattativa. Dani Alves ha già giocato un anno in Italia tra le fila della Juventus, fornendo prestazioni esaltanti e vincendo pure il titolo. L’ex Barcellona disputò un ottima Champions League, arrivando fino alla finale di Cardiff. Poi persa con il Real Madrid per 4-1. Il difensore però non ha un bel ricordo dell’Italia e dell’ambiente juventino, descritto da lui come freddo e poco felice in confronto a quando vestiva la maglia del Barcellona.

Occhio al City

Obiettivo dei dirigenti nerazzurri sarà quello di convincere il classe 1983 ad accettare la destinazione milanese. L’Inter dovrà battagliare con il Manchester City di Guardiola per assicurarsi Dani Alves. Il tecnico catalano lo conosce bene dai tempi di Barcellona, dove insieme vinsero praticamente tutto. Forse Pep ha una corsia preferenziale rispetto a Conte ma molto dipenderà dall’ingaggio: il City gli promette 7 milioni di euro a stagione. Cifra altissima per un 36enne svincolato, ma quando ti chiami Dani Alves, la carriera non ha età.