Dani Alves-Juventus: si tratta a Torino per il ritorno del brasiliano

Potrebbe essere il ritorno più inaspettato di questo pazzo calciomercato estivo quello di Dani Alves alla Juventus. Il terzino brasiliano, reduce da una Coppa America magistrale con il suo Brasile, è attualmente svincolato ma date le sue pregevoli prestazioni con la Selecao, c’è una vera propria fila per assicurarsi le sue prestazioni.

Liberato da ogni vincolo contrattuale dal PSG, il brasiliano vuole giocare per tentare l’assalto al Mondiale del 2022 in Qatar con il suo Brasile. La Coppa America vinta da capitano ha portato l’ex Barcellona a superare il limite e per questo vuole continuare a stupire ancora per qualche anno. Secondo quanto appreso dal portale calcistico Goal.com, Dani Alves e il suo entourage si sarebbero incontrati con la dirigenza della Juventus a Torino. Il tutto per trattare un clamoroso ritorno.

Rientro clamoroso per Alves

Il rientro di Dani Alves nella Juventus sarebbe inusuale per via delle dichiarazioni che il calciatore rilasciò dopo la sua esperienza in Italia, giudicata da Alves come la peggiore in carriera. L’ex Barcellona però vuole riprovarci e la Juve vuole colmare il vuoto che lascerà Joao Cancelo, destinato a vestire la maglia del Manchester City. Proprio il City è sulle tracce di Alves, ma qualora il portoghese della Juventus approdasse alla corte di Guardiola, gli inglesi lascerebbero perdere Dani Alves. La Juventus dovrà fare attenzione anche all’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta, pronti a fare uno sgarbo alla loro ex squadra. Un parametro zero come Dani Alves fa gola un po’ a tutti.