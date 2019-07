De Ligt avido di soldi? L’olandese: “Non hanno nessuna importanza per me”

Se ne sono dette tante su Matthijs De Ligt, nuovo acquisto della Juventus. In queste settimane, i giornali lo hanno dipinto spesso come un ragazzo troppo preso da se stesso. Il Barcellona infatti avrebbe rinunciato a lui proprio perché mal visto dallo spogliatoio. Oltre a questo, in molti affermano che l’ex Ajax sia avido di soldi. Un “mercenario” sbarcato a Torino solo per guadagnare il più possibile e non per il progetto Juventus.

De Ligt ha voluto rispondere alle insinuazioni mediante il Voetbal International, negando apertamente queste male voci: “I soldi non hanno avuto alcun sul mio approdo alla Juventus. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non è mai stato il denaro a spingermi. Ognuno ha il diritto di avere la sua opinione ed io lo rispetto, ma sono state dette alcune cose con troppa facilità. Addirittura qualcuno affermò che un club che mi seguiva non ha voluto acquistarmi perché mio padre è troppo grasso”.

Il classe 1999 ha da sempre denotato una grande personalità in campo, nonostante sia ancora un 19enne. A quanto pare, De Ligt ha le idee molto chiare anche fuori dal terreno di gioco. La Juventus ha acquistato un giocatore che farà strada e che probabilmente diventerà il leader dello spogliatoio del club.