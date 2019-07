De Ligt-Juve: i bianconeri offrono 55 milioni più 10 di bonus

La trattativa per portare De Ligt alla Juventus continua. Il fortissimo difensore olandese è impaziente e vuole imbarcarsi per il primo volo per l’Italia prima possibile, ma il suo attuale club, l’Ajax, è titubante riguardo il prezzo del loro calciatore. Desiderato da tanti club europei, l’olandese verrà in ogni caso ceduto alla società torinese, l’unica veramente disposta a spendere cifre altissime per un difensore. Sia in termini di offerta al club olandese che di ingaggio per il calciatore.

Secondo Sky Sports, la Juventus ha presentato la prima vera offerta ufficiale all’Ajax per De Ligt: 55 milioni di euro più 10 di bonus. Un offerta importante, ma forse inferiore per poterlo strappare ai campioni d’Olanda. Come avevamo anticipato ieri, l’Ajax vuole monetizzare il più possibile per un difensore che potrebbe segnare un’epoca data la giovane età. La società di Amsterdam spinge per una cifra intorno ai 75-80 milioni di euro per il suo gioiello, memore degli acquisti monstre da parte di altri club per difensori importanti in questi ultimi anni.

La trattativa procede comunque sulla retta via e il trasferimento del calciatore a Torino è questione di giorni. De Ligt sarà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima settimana. I tifosi bianconeri devono solo pazientare ancora un po’.