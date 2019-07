Il trasferimento di De Ligt alla Juventus è oramai di dominio pubblico e la presentazione del calciatore sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’acquisto da parte del club bianconero è epocale e la società torinese vuole fare le cose in grande stile. Il difensore olandese classe 1999 sarà presentato alla stampa e ai tifosi molto probabilmente tra giovedì e venerdì e il relativo tour al J Museum, che ogni nuovo acquisto è praticamente obbligato a fare.

All’Ajax andranno ben 75 milioni di euro totali. Una cifra non indifferente per un difensore che al momento ha disputato solamente una stagione convincente in carriera. I suoi 20 anni – così come le sue qualità – sono però sono un biglietto da visita non indifferente.

PRESENTAZIONE DE LIGT, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

DE LIGT-JUVENTUS, DIRETTA TV E STREAMING DELLA PRESENTAZIONE. Juventus TV trasmetterà in esclusiva la conferenza stampa di presentazione del calciatore così come il canale ufficiale della Juventus su YouTube. Anche Sky trasmetterà in diretta la presentazione che avrà luogo tra giovedì o venerdì, direttamente su Sky Sport 24. A Torino c’è grande attesa per l’arrivo di De Ligt e le autorità si stanno già movimentando per garantire la sicurezza ai massimi livelli possibili.