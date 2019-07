De Ligt: “Mi ispiro a Baresi e Maldini, sono affascinato dal calcio italiano”

Finalmente approdato alla Juventus, Matthijs De Ligt ha rilasciato delle dichiarazioni alla tv della sua ex squadra, Ajax TV. Il difensore olandese si è detto affascinato di intraprendere questa sfida in Italia, rivelando di aver sempre preso da esempio i grandi difensori che hanno fatto parte della storia del calcio in Italia.

De Ligt ha nominato calciatori come Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro e Scirea, affermando che queste icone dello sport lo stanno ispirando: “Mi piace molto come difendono gli italiani, ho fatto la mia scelta proprio per questo. I miei modelli sono Maldini, Cannavaro, Nesta, Cannavaro e Scirea. Ma ce ne sono altri. Quando si parla di difensori, i nomi che vengono sempre in mente sono questi”.

Scelta ragionata per De Ligt

La sua scelta juventina è stata ponderata e sensata: “Molte squadre mi volevano. È stata una scelta difficile. Per me è importante sapere quanto giocherò e quanto la Juventus crede in me”.

Il giocatore denota grande convinzione e personalità anche nelle interviste. De Ligt è già pronto e maturo sia mentalmente che tatticamente per la Juventus. La Champions League è un traguardo difficile da raggiungere ma De Ligt ha dimostrato nella scorsa stagione di poter stare a certi livelli eccelsi.

Le prestazioni con l’Ajax, coronate pure da gol pesanti come quello rifilato proprio alla Juventus nel quarto di finale di ritorno a a Torino, sono un biglietto da visita notevole e che la Juventus ha colto in pieno.