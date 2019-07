De Ligt si aggregherà al ritiro della Juventus mercoledì prossimo?

L’Ajax vuole più soldi per De Ligt e la Juventus è pronta ad accontentare gli olandesi. Il presunto re-inserimento in trattativa da parte del Barcellona nella giornata di ieri ha spaventato la società bianconera, tanto da indurla ad aumentare la posta in palio per il roccioso difensore classe 1999. De Ligt è desiderato da molti ma il procuratore del giocatore, Mino Raiola, vuole che il suo assistito sposi la causa Juventus a tutti i costi.

Il progetto bianconero appare moderno e potenzialmente vincente. Proprio per questo De Ligt pare essere convinto di approdare a Torino. L’Ajax ha praticamente rifiutato l‘offerta della Juventus che ammontava a 55 milioni di euro più 10 di bonus. Troppo poco e assolutamente non in linea con i prezzi dei top difensori europei negli ultimi anni. La dirigenza olandese vuole ottenere 80 milioni di euro per il giovane e la Juventus ha deciso di accontentare l’Ajax. I bianconeri verserebbero gli 80 milioni nelle casse del team di Amsterdam con bonus incluse, dilazionando la cifra in più stagioni. Ora la palla passa all’Ajax, ma la sensazione è che i campioni d‘Olanda vogliano i soldi subito per il loro gioiello.

De Ligt in ritiro con la Juventus il prossimo mercoledì?



Intanto i tifosi bianconeri sognano l’arrivo del difensore più desiderato del momento. De Ligt porrà le basi della Juventus che verrà e la tifoseria dell’Allianz Stadium lo aspetta a braccia aperte. Secondo Tuttosport, la trattativa sarebbe pressoché conclusa. Il quotidiano addirittura si sbilancia affermando che il calciatore si aggregherà al ritiro dei bianconeri il prossimo mercoledì. La tifoseria juventina può dormire sogni tranquilli: il super colpo De Ligt sta per arrivare.