Daniele De Rossi è partito ieri con un volo da Fiumicino direzione Buenos aires, dove ad attenderlo c’è la sua nuova squadra, il Boca Junior.

Arrivato all’aeroporto di Fiumicino, ad attenderlo c’erano centinaia di tifosi romanisti che gli hanno tributato vari cori.

Il centrocampista ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti, dicendo di essere molto emozionato per questa sua nuova avventura al Boca e che il giorno del suo trentaseiesimo compleanno l’ha trascorso sistemando le ultime valigie e facendo dei giri per Roma.

De Rossi al suo arrivo nella capitale Argentina, ha trovato tanti tifosi degli xeneizes ad attenderlo con molti striscioni alcuni dei quali scritti in italiano.

Il giocatore ha incontrato la dirigenza per firmare il contratto e poi i suoi nuovi compagni.

Il contratto sarà di un anno, ma sembra ci siano due clausole per liberarsi, una a dicembre e l’altra a marzo.

La dirigenza Argentina vorrebbe concludere con il centrocampista la Super League, il campionato Argentino che finirà a Febbraio.

La presentazione dovrebbe essere domani alle ore 12 ore locali.

L’esordio del centrocampista ed ex capitano romanista dovrebbe avvenire il 4 agosto contro il Patronato, nella Super League Argentina.

I tifosi del Boca hanno accompagnato De Rossi per tutto il percorso, con maglie della Roma con il suo nome e sciarpe del Boca, facendolo uscire a fatica dall’aeroporto.