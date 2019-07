Demiral lascerà la Juventus dopo il match con il Tottenham in ICC

Durerà poco l’esperienza di Merih Demiral in Cina per la International Champions Cup 2019. Il difensore turco della Juventus dovrà fare rientro in Italia dopo il primo match della squadra di Sarri, domenica contro il Tottenham di Pochettino. Il calciatore non potrà prendere parte al resto della competizione per la mancanza del visto necessario per soggiornare in Cina. Il match con gli Spurs si disputerà a Singapore, ma per le restanti partite in Cina, il calciatore non ha i documenti necessari per sostare nel paese asiatico.

Demiral è al centro di molte trattative di mercato. Il difensore piace anche al Milan di Giampaolo e in molti pensavano che questo rientro anticipato fosse appunto per trattare con eventuali squadre interessate. Invece non è affatto così. Il prezzo del cartellino del turco è piuttosto caro: 40 milioni di euro. Rumors rivelano che la Juventus voglia inserire il calciatore nella trattativa Pogba. Il Manchester United cerca un difensore centrale e l’ex Sassuolo potrebbe essere gradito alla dirigenza inglese. Raiola ha fatto intendere ai giornalisti accorsi per la presentazione di De Ligt, che sul fronte Pogba tutto può succedere.

I tifosi juventini sperano di riabbracciare il loro beniamino transalpino e Demiral potrebbe essere utile per realizzare questo sogno d’estate.