Demiral-Milan, acquisto complesso: la Juve vuole 40 milioni

Si complica l’operazione Demiral per il Milan. I rossoneri hanno il centrale turco nel mirino, ma le prestazioni con la Juventus in questo pre campionato stanno facendo cambiare idea ai bianconeri. Il difensore ha disputato un match eccellente, ieri contro l’Inter e Sarri è combattuto se lasciarlo partire o trattenerlo. L’abbondanza di difensori in casa juventina è alta. Il ruolo di riserva non si addice all’ex difensore del Sassuolo, che scalpita per ritagliarsi un ruolo da titolare in un top club.

La Juventus, qualora decida di privarsi del calciatore a titolo definitivo, pretende 40 milioni di euro. Prezzo altissimo per il Milan. La Gazzetta dello Sport afferma che i rossoneri aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per tentare l’assalto. I rossoneri proporranno di avere dalla Juventus il giocatore in prestito. Proposta che i bianconeri potrebbero accettare data l’abbondanza di difensori centrali presenti in rosa. Nonostante ciò, Demiral potrebbe tornare utile in Champions League.

L’obiettivo bianconero è quello di riportare la coppa dalle grandi orecchia a Torino. Il trofeo manca dal lontano 1996 e Sarri sa benissimo quanto sia importante il turn over. Chiellini avrà bisogno di rifiatare e il ballottaggio sul difensore centrale che dovrà rimanere, si estende a lui e Rugani. Demiral però vuole giocare con continuità e al Milan gli darebbero tale opportunità. La trattativa è al momento arenata. L’ultima parola spetta a Sarri.