Depay-Milan: incontro con l’agenzia SEG per trattare?

Sfumato il sogno Ceballos, il Milan si accinge a cercare un altro fuoriclasse che possa animare la tifoseria e il nuovo tecnico Marco Giampaolo. In molti parlano di un interessamento sempre più concreto per Luka Modric, Pallone d’Oro 2018 e perno del centrocampo del Real Madrid. Avendo Boban all’interno della dirigenza rossonera, il croato vice campione del mondo potrebbe arrivare ma la trattativa è solamente agli inizi.

Intanto, secondo quanto si apprende dal portale milannews.it, i rossoneri hanno ricevuto quest’oggi a Casa Milan gli esponenti dell’agenzia olandese SEG, la quale è la stessa di Memphis Depay, calciatore seguito dal Milan durante la scorsa estate di calciomercato. L’olandese è maturato molto nel Lione dopo il clamoroso flop con il Manchester United e sarebbe pronto per fare il grande salto in Serie A.

Protagonista in Nations League con la sua Olanda, Depay viene valutato 45 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire date le ottime prestazioni fornite nella scorsa stagione. L’ex PSV è un calciatore che sicuramente infiammerebbe il popolo rossonero: potenza, grande tecnica e un tiro dalla distanza che in pochi possiedono sono tra i tanti pregi che l’attaccante possiede. Nei prossimi giorni sono previsti aggiornamenti ma il Milan vuole un campione. Depay potrebbe essere il profilo giusto per rilanciarsi in Serie A.