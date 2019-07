Dove vedere Napoli-Feralpisalò, streaming gratis e diretta tv 19 luglio ore 17.30

Napoli-Feralpisalò, secondo test stagionale per gli azzurri. La squadra di Carlo Ancelotti è impegnata nel ritiro estivo di Dimaro e avrà un’ulteriore occasione per testare la preparazione nel match contro i lombardi. Il Napoli non ha brillato nella prima amichevole stagionale persa per 2-1 contro il Benevento di Inzaghi e vuole riscattarsi proprio contro la formazione militante nel girone B della Serie C. La partita Napoli-Feralpisalò, secondo match dei tre in programma in terra trentina. si giocherà venerdì 19 luglio alle ore 17.30 allo stadio di Carciato. Non sarà una sfida inedita perché ci sono già tre precedenti tra le due squadre in incontri non ufficiali con altrettante vittorie degli azzurri, l’ultima delle quali è il 5-2 del 2015 con la doppietta di Mertens e le reti di Koulibaly, Insigne e De Guzman. La squadra lombarda allenata da mister Damiano Zenoni ha grandi ambizioni per la prossima stagione di terza serie e può contare su un giocatore di grande esperienza come Andrea Caracciolo.

Napoli-Feralpisalò, diretta tv e live streaming

Il match Napoli-Feralpisalò sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su satellite e digitale terrestre su Sky Sport e Sky Calcio con ampio pre e post partita. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire il match anche in streaming su pc, tablet e mobile tramite Sky Go e Now Tv. La seconda amichevole stagionale degli azzurri sarà trasmessa anche in differita alle ore 23.00 su TeleLuna.