Dybala e Sarri a colloquio: si decide il futuro della Joya

È ancora incerto il futuro di Paulo Dybala nella Juventus. Il mercato in uscita dei bianconeri è in continua evoluzione: Higuain, Perin e Matuidi potrebbero lasciare Torino per giocare altrove. Anche la Joya si aggiungerà a loro? Difficile dirlo. Sarri vuole rilanciare l’argentino ma non ha ancora le idee chiare su dove collocarlo. Dybala vuole chiarezza e per questo ci sarà un faccia a faccia con il tecnico toscano.

Il Corriere dello Sport afferma che l’incontro sarà incentrato soprattutto sul punto di vista tattico: che funzione avrà Dybala? L’argentino non vuole ricoprire un ruolo di sacrificio per far rendere al meglio Cristiano Ronaldo. La Joya vuole tornare protagonista come un tempo, cercando di dimenticare la passata stagione. Dove ha vissuto appunto nell’ombra, lasciando il palcoscenico a CR7, giocando in ruoli in cui lui si adattava poco. Il fatto che Sarri usi il 4-3-3 non è buon segno per lui.

Le offerte non mancano

In caso di colloquio-flop tra i due, PSG e Manchester United osservano con attenzione la situazione. Il PSG vuole prima sbarazzarsi di Neymar per poi piazzare un offerta ai bianconeri. Lo United invece vorrebbe inserire la Joya nella trattativa Lukaku, dove però la Juventus non sembra proprio interessata. Tante incertezze sul futuro nei bianconeri e sul mercato per Dybala. È tempo di tornare in Italia per discuterne.