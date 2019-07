Dybala-Manchester United: l’argentino è la chiave per arrivare a Lukaku?

Le offerte per Paulo Dybala non mancano. L’argentino della Juventus deve ancora far rientro alla base dopo la Coppa America disputata con la sua Argentina. Tanti sono curiosi di sapere quale sarà il futuro della Joya che in molti prevedono lontano da Torino. Nonostante Sarri voglia rilanciarlo, Dybala potrebbe essere tenuto fuori dal 4-3-3 che il tecnico toscano ha in mente. Un altro anno tra la panchina e schieramenti in campo tatticamente forzati, Dybala non lo vuole rifare . L’ex Palermo vuole un progetto che giri attorno a lui e non a Cristiano Ronaldo come nella passata stagione.

Vari club conoscono la situazione del 26enne e la stanno monitorando con attenzione. In questi giorni, il Manchester United è tornato a farsi vivo per lui. I Red Devils osservano Dybala fin dai tempi in cui in panchina sedeva Jose Mourinho, esonerato a campionato in corso lo scorso anno. La Joya nella scorsa stagione, disputò due partite bellissime contro la squadra inglese, coronate dal gol vittoria all’Old Trafford nel gruppo eliminatorio. Lo United vuole regalare alla tifoseria un fuoriclasse dopo vari anni di fallimenti nei ruoli offensivi.

Scambio Lukaku-Dybala in vista?

La Juventus sta sfidando l’inter per Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. I bianconeri sono in cerca di una punta: Mandzukic e Higuain non convincono Maurizio Sarri e il belga potrebbe fare al caso dei bianconeri. L’incertezza su un eventuale impiego di Dybala nell’11 titolare può spingere la Juventus a proporre allo United uno scambio più soldi per arrivare a Lukaku. Proposte del genere non sono nuove: infatti è ancora in ballo il famoso scambio con l’Inter, Icardi-Dybala. Sarri aspetterà di avere l’ex Palermo a disposizione nei prossimi giorni, così da valutare meglio il tutto.